📦 Крупным маркетплейсам ограничат число пунктов выдачи заказов. Мнение первого вице-президента Союза интернет-торговли

Маркетплейсам собираются запретить открывать новые пункты выдачи заказов, если их доля на рынке превышает 25%.

Такая инициатива Совета Федерации приравняет маркетплейсы к торговым сетям, развитие которых ограничено антимонопольным законодательством. Об этом пишет RG.RU.

Представители e-commerce могут перенять опыт классических магазинов и создать независимую сеть пунктов выдачи под другим брендом. Кроме того, во многих странах ПВЗ выполняют функции заготовки вторичных ресурсов, поскольку на пунктах скапливается большое количество бумажных и полиэтиленовых отходов.

Массовое открытие ПВЗ привело к тому, что на рынке коммерческой недвижимости практически не осталось невостребованных помещений.

В 2023 году объем рынка интернет-торговли вырос на 48% — до 7,9 трлн рублей. Число заказов увеличилось на 80% и составило 5,15 млрд.

Специально для «Клерка» комментарий Екатерины Авдеевой — первого вице-президента Союза интернет-торговли (СИТ), амбассадор «Дежурного по бизнесу», к.ю.н.:

«Ограничения на открытие новых ПВЗ могут привести к негативным последствиям. Потому что многие небольшие маркетплейсы не спешат открывать ПВЗ за пределами крупных городов, на отдаленных и территориях со сложными географическими условиями.

На сегодня российские маркетплейсы с долей рынка более 25% фактически нивелируют географические различия между регионами, обеспечивая широкий ассортимент товаров для потребителей по всей стране. Крупные маркетплейсы располагают развитой межрегиональной логистической инфраструктурой, что позволяет им осуществлять доставку в самые удаленные уголки. Малые же компании не имеют такой инфраструктуры. И если будут введены ограничения на количество ПВЗ, многие районы рискуют остаться без доступа к разнообразной продукции, включая одежду, бытовую технику, электронику, предметы быта, украшения, детские игрушки и многие другие товары.

Кроме того, это ограничение существенно снизит возможности для развития малого бизнеса в формате ПВЗ. В крупных городах, на обеспеченных товарами территориях отсутствие новых ПВЗ, вероятно, и не окажет сильного негативного влияния. Но для отдаленных территорий или хотя бы даже просто для малозаселенной сельской местности – негативный эффект будет явным. Реальность такова, что там нет торговых центров, почти нет торговых сетей, мало магазинов. И ПВЗ часто становятся единственным источником доступа к широкому выбору товаров.

Если речь о том, чтобы запретить ограничение выдачи только товаров одного маркетплейса, это лишь расширит возможности для потребителя, который сможет выбрать более выгодную цену и условия той площадки, которая ему интересна. Если же речь будет идти об открытии маркетплейсом именно собственных ПВЗ, то эта мера никак не повлияет — потому что данная модель практически не применяется или крайне редко».