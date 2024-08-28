«Точка» удержит комиссию 10% при зачислении иностранной валюты

Банк с 28 августа будет брать комиссию в размере 10% от суммы входящего платежа в иностранной валюте.

С 28 августа 2024 года банк «Точка» начнет взимать комиссию за зачисление платежей в иностранной валюте со счетов российских банков. Размер комиссии — 10% от суммы входящего платежа.

Средства удержат не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем совершения операции. Списание будет проходить по курсу Центробанка на дату совершения операции. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Банк не будет брать комиссию за возврат ранее отправленных исходящих платежей. Все остальные зачисления в иностранной валюте останутся бесплатными.