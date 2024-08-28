🔄 Через суд старую переплату можно включить в сальдо ЕНС и вернуть. Комментарий главбуха-налогового консультанта

Переплата по налогам на 01.01.2023 со сроком давности более 3 лет не вошла в сальдо ЕНС. А раз ее там нет, то и распорядиться ею налогоплательщик не может.

В НК не предусмотрена возможность распоряжения деньгами, не формирующими положительное сальдо ЕНС, а также не регламентируется порядок «списания» таких сумм.

Об этом сообщает Минфин в письме от 07.08.2024 № 03-02-06/73804.

Вместе с тем Конституционный суд в определении от 21.06.2021 № 173-О указал, что случае пропуска установленного срока можно обратиться в суд с иском о возврате из бюджета переплаченной суммы. И в этом случае действуют общие правила исчисления срока исковой давности – со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Таким образом, если будет решение суда, налоговики включат старую переплату в сальдо ЕНС.

Специально для «Клерка» комментирует Татьяна Кныжова — аттестованный налоговый консультант, практикующий главный бухгалтер:

«Всегда действовало правило трех лет относительно возврата из бюджета переплаты по налогам, взносам, сборам и т. д. То есть, если с момента возникновения переплаты по каким-то налогам прошло более 3 лет, то просто по обычному заявлению на возврат налога вернуть налог не представлялось возможным. Всегда приходилось подавать соответствующее исковое заявление в суд. И только по решению суда налоговый орган возвращал такую переплату.

Что касается введения ЕНС, то всем налогоплательщикам было убедительно рекомендовано свериться по состоянию на 31 декабря 2022 — чтобы осталось хоть какое-то подтверждение того, из каких сумм должно было быть сформировано сальдо на EНС на 1 января 2023.

Для чего нужна была такая сверка на конец 2022 года? Чтобы в течение 2023 можно было сверяться с налоговой по ЕНС, опираясь как раз на старые сверки, старые справки о состоянии расчетов с бюджетом».