Росалкогольтабакконтроль: с 1 сентября ЕГАИС должна быть по каждому месту деятельности ИП

С 1 сентября 2024 года установлена обязанность расположения программно-аппаратных средств индивидуального предпринимателя и сельскохозяйственного товаропроизводителя (кроме организаций) по каждому месту ведения деятельности.

Ведомство напомнило про это новое требование, что введенное постановлением Правительства от 27.03.2024 № 379.

Также с 1 сентября в ЕГАИС действует запрет на фиксацию отгрузки алкогольной продукции на место ведения деятельности в случае отсутствия на нем программных средств ЕГАИС (УТМ ЕГАИС).