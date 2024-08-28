Минфин: как учитывать расходы на покупку лицензии при досрочном расторжении договора

Расходы на покупку лицензий можно учесть на дату досрочного расторжения лицензионного договора с иностранным контрагентом.

Минфин в письме от 09.08.2024 № 03-03-06/1/74800 объяснил, как учитывать расходы на приобретение неисключительной лицензии, если договор с иностранным контрагентом был прекращен досрочно.

При определении базы по налогу на прибыль компании учитывают расходы на приобретение лицензии на программное обеспечение в течение срока действия договора.

Однако если соглашение расторгнуто досрочно, а у иностранного контрагента нет обязанности по возврату ранее полученных сумм, то неучтенные расходы по покупке лицензии можно учесть единовременно на дату прекращения договора.