Налоговую базу по НДС исчисляют исходя из цен товаров без включения в них НДС. Если продавец и покупатель – не взаимозависимые лица, то цена сделки по договору признается рыночной.

Если при формировании цены поставщик учитывает проценты по кредиту, который он берет для производства товаров, то все равно НДС начисляют на всю цену товара.

Исчисление НДС по отдельным составляющим договорной цены НК не предусмотрено.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.08.2024 № 03-07-11/73398.

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