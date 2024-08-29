Павлу Дурову предъявили обвинения, но освободили под залог

Сегодня основателя Telegram отпустили под залог в пять миллионов евро, обязав также дважды в неделю отмечаться в полиции.

Дурову запретили покидать территорию Франции, также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро, передает AFP. Кроме того, Павел Дуров должен дважды в неделю отмечаться в полиции.

В пресс-релизе французской прокуратуры сказано , что Дурова обвиняют в управлении платформой для незаконной деятельности, отказе предоставлять информацию о площадке властям, отмывании денег и других преступлениях. Также его обвиняют в соучастии в распространении детской порнографии, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве в Telegram.

В документе отмечается, что эти обвинения выдвинули, потому что Telegram не реагировал на запросы властей.