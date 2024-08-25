Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции

Сразу несколько французских телеканалов сообщают о задержании Павла Дурова французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже. Произошло это, когда он по прибытии вышел из частного самолета.
Задержание Павла Дурова провели жандармы GTA (жандармерии воздушного транспорта) на основании ордера, выданного в рамках некоего предварительного расследования Дуров прибыл из Азербайджана.
Дурова обвиняют в соучастии в тяжелых преступлениях из-за отказа модерировать контент в телеграме. Среди них TF1 называет терроризм, наркоторговлю, отмывание денег и другие.
У Дурова есть французское гражданство, однако в последнее время он избегал поездок в Европу, потому что предполагал, что его могут арестовать, сообщил телеканал.
Следователи ONAF поместили Дурова под стражу. По данным TF1, ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками по расследованиям о преступлениях, связанных с использованием Телеграм.
TF1 утверждает, что Дуров предстанет перед судом в эту субботу. Ему предъявят обвинение по множеству эпизодов — по всем преступлениям, которые якобы совершались с помощью Телеграм и которым не препятствовал Дуров и по расследованиям о которых он отказывался сотрудничать с силовиками Франции.
Ордер на задержание Павла Дурова действовал только тогда, когда он прибыл бы на территорию Франции. Почему основатель Телеграм, проживавший в ОАЭ, решил прилететь из Баку в Париж- остается большой загадкой.
Запрос на розыск Дурова сделало управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних, то есть те силовики, которые расследуют преступления, совершенные педофилами. Во Франции считают, что для последних Телеграм стал крупной площадкой.
TF1: Дуров объявлен персоной нон-грата во Франции.
Комментарии2
Что будем делать с телеграмм-каналами?
Стала известна реальная причина задержания Дурова.