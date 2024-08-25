Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции

Основателя мессенджера Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он прилетел из Азербайджана. Вместе с ним был телохранитель и неизвестная женщина.

Сразу несколько французских телеканалов сообщают о задержании Павла Дурова французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже. Произошло это, когда он по прибытии вышел из частного самолета.

Задержание Павла Дурова провели жандармы GTA (жандармерии воздушного транспорта) на основании ордера, выданного в рамках некоего предварительного расследования Дуров прибыл из Азербайджана.

Дурова обвиняют в соучастии в тяжелых преступлениях из-за отказа модерировать контент в телеграме. Среди них TF1 называет терроризм, наркоторговлю, отмывание денег и другие.

У Дурова есть французское гражданство, однако в последнее время он избегал поездок в Европу, потому что предполагал, что его могут арестовать, сообщил телеканал.