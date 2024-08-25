Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции

Основателя мессенджера Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он прилетел из Азербайджана. Вместе с ним был телохранитель и неизвестная женщина.

Сразу несколько французских телеканалов сообщают о задержании Павла Дурова французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже. Произошло это, когда он по прибытии вышел из частного самолета.

Задержание Павла Дурова провели жандармы GTA (жандармерии воздушного транспорта) на основании ордера, выданного в рамках некоего предварительного расследования Дуров прибыл из Азербайджана.

Дурова обвиняют в соучастии в тяжелых преступлениях из-за отказа модерировать контент в телеграме. Среди них TF1 называет терроризм, наркоторговлю, отмывание денег и другие.

У Дурова есть французское гражданство, однако в последнее время он избегал поездок в Европу, потому что предполагал, что его могут арестовать, сообщил телеканал.

  • Следователи ONAF поместили Дурова под стражу. По данным TF1, ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками по расследованиям о преступлениях, связанных с использованием Телеграм.

  • TF1 утверждает, что Дуров предстанет перед судом в эту субботу. Ему предъявят обвинение по множеству эпизодов — по всем преступлениям, которые якобы совершались с помощью Телеграм и которым не препятствовал Дуров и по расследованиям о которых он отказывался сотрудничать с силовиками Франции.

  • Ордер на задержание Павла Дурова действовал только тогда, когда он прибыл бы на территорию Франции. Почему основатель Телеграм, проживавший в ОАЭ, решил прилететь из Баку в Париж- остается большой загадкой.

  • Запрос на розыск Дурова сделало управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних, то есть те силовики, которые расследуют преступления, совершенные педофилами. Во Франции считают, что для последних Телеграм стал крупной площадкой.

  • TF1: Дуров объявлен персоной нон-грата во Франции.

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