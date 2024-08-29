В 2025 году будут новые сроки сдачи единой упрощенной декларации

Сейчас «нулевые фирмы» сдают единую упрощенную декларацию (ЕУД) ежеквартально 20-го числа. С 2025 года сдавать надо будет только один раз, когда прекратилась деятельность.

Сроки сдачи ЕУД смотрите в нашей таблице.

Ситуация Срок сдачи с 2025 года Налог на прибыль До 20-го числа первого месяца второго квартала, следующего за налоговым периодом, в котором последний раз были операции Остальные налоги До 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором последний раз были операции Новые ООО и ИП До 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в котором была создана организация, зарегистрирован ИП

Камеральная проверка ЕУД будет идти 3 месяца. Но проводить ее будут за налоговые периоды истекшего календарного года начиная с 1 февраля следующего года.

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