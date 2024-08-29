Пенсионеры за рубежом могут продлить выплаты через Госуслуги

На портале Госуслуги появился сервис, который позволяет российским пенсионерам за рубежом продлить выплату пенсий без посещения посольства или Соцфонда.
Чтобы продолжить получать пенсию, нужно подтвердить личность по биометрии и подписать электронное заявление с помощью усиленной неквалифицированной подписи. Такая услуга доступна для пользователей портала Госуслуги, у которых есть подтвержденная учетная запись. Об этом сказано на сайте СФР.
Раз в год получатели российских пенсий за рубежом должны подтверждать личность.
Выплаты назначаются Фондом вне зависимости от страны и гражданства. Исключение составляют только социальные пенсии, которые получают только те, кто находится на территории РФ.
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