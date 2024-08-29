Россияне вложили в программу долгосрочных сбережений 51 млрд рублей

Пенсионные резервы выросли до 7,7 трлн рублей за счет вкладчиков, которые принимают участие в программе долгосрочных сбережений.

Во втором квартале 2024 года объем портфелей негосударственных пенсионных фондов и Социального фонда вырос до 7,7 трлн рублей. Пенсионные резервы увеличились за счет притока средств в Программу долгосрочных сбережений (ПДС).

В ПДС принимают участие свыше 1 млн человек. Они вложили 51 млрд рублей с учетом заявлений о переводе пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения. На конец июня 2024 года участники ПДС были клиентами 19 НПФ, а всего в программу ПДС вступили 24 НПФ.

«В июле 2024 г. срок софинансирования по ПДС был увеличен с 3 до 10 лет. Это повысит привлекательность программ ПДС и будет способствовать более активному привлечению новых клиентов», — сказано на сайте Центробанка.

Для участия в ПДС нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и делать взносы на свой счет. Туда же можно перенести пенсионные накопления с 2002 по 2014 годы. В зависимости от суммы пополнения участники могут получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год.

Софинансирование вложений будет действовать в течение 10 лет. От государства можно получить до 36 тыс. рублей — в зависимости от уровня доходов. Дополнительный доход предусмотрен, если за 12 месяцев сумма взносов была не меньше 2 000 рублей.

Основное ограничение в рамках программы долгосрочных сбережений — в течение 15 лет нельзя снимать средства со счета. Хотя это возможно без потери условий только при особых жизненных ситуациях. Например, когда средства нужны на срочную операцию.

Недавно мы писали, что президент Владимир Путин дал поручение до конца года по программе долгосрочных сбережений привлечь не меньше 250 млрд рублей.