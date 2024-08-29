Нужно инструктировать по охране труда сотрудников компании-подрядчика

Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала выполнения трудовых функций для вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в производственной деятельности организации.

Иные лица – это, в частности, работники, командированные в организацию, лица, проходящие производственную практику.

Об этом сказано в правилах обучения по охране труда, утвержденных постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.

Так как работники подрядных организаций являются лицами, участвующими в производственной деятельности организации, необходимо и для них провести вводный инструктаж по охране труда.

Такое разъяснение дает ГИТ по Москве в письме от 30.07.2024 № 77/7-20288-24-ОБ/10-24758-ОБ/18-1270.