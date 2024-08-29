Центробанк: экономика перестала быть чувствительной к изменению ключевой ставки

Регулятор не исключает возможности повысить ключевую ставку до 20%. У денежно-кредитной политики ЦБ нет «потолка» жесткости.

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин во время пресс-конференции заявил, что российская экономика стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки. Регулятор не исключает, что ставка рефинансирования может вырасти до 20% до конца 2024 года. Однако пока что такое решение не принято.

«Последние данные по инфляции не дают основания говорить, что происходит последовательное снижение темпов роста цен», — сказал Заботкин.

В августе 2024 года инфляция находилась в районе 6-7% при целевом значении в 4%. Сейчас Центробанк видит смысл вести жесткую денежно-кредитную политику длительное время. Перегрев в экономике начнет снижаться только к концу 2024 года.

Сегодня ЦБ опубликовал проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы. Согласно базовому сценарию, ключевая ставка в 2025 году будет на уровне 14-16%, в 2026 году — 10-11%, а в 2027 году — 7,5-8,5%.

Дезинфляционный сценарий предполагает, что рыночные предложения будут существенно расти и покрывать повышенный внутренний спрос. Инфляционное давление в 2025 году вернется в целевым 4%.

В рамках проинфляционного сценария останется повышенный инвестиционный и производственный спрос, компании продолжат увеличивать зарплаты для привлечения кадров. Годовая инфляция достигнет целевых значений только в 2027 году.