Сбер поднимет комиссию за снятие наличных с кредитных карт

Клиенты Сбербанка будут платить фиксированные 390 рублей и 3,9% от суммы снятия наличных или перевода денег с кредитных карт.

С 3 сентября 2024 года Сбербанк изменит размер комиссии за снятие наличных и перевод денег с кредитной карты.

Банк удержит 3,9% от суммы операции, а также фиксированную сумму — 390 рублей. Об этом пишут «Известия».

В call-центре Сбера сообщили, что клиенты не будут платить комиссию, если откажутся от денежных переводов с кредитных карт и от снятия наличных.

Новые условия распространяются на всех клиентов банка.

Недавно мы писали, что с 1 августа Сбер поднял стоимость уведомлений с 70 до 99 рублей в месяц.