💳 Сбер поднимет стоимость уведомлений по дебетовым картам с 1 августа

Теперь за уведомления клиенты Сбербанка будут платить 99 рублей в месяц.

С 1 августа 2024 года Сбербанк повысит стоимость уведомлений о зачислениях и списаниях по дебетовой карте с 70 до 99 рублей в месяц.

Стоимость услуги будет равна цене подписки «СберПрайм старт».

«Без подписки "СберПрайм старт" у клиентов с подключенной услугой уведомления об операциях по дебетовым картам стоимость услуги изменится с 70 до 99 рублей в месяц. Не изменяются условия у клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм старт"», — сказали в банке.

Бесплатные уведомления будут по-прежнему доступны по «СберКартам» с пенсионными или социальными выплатами, а также по кредитным и премиальным картам.

Повышение стоимости связано с ростом транзакционной активности клиентов. Впервые за 20 лет Сбер повысил стоимость услуги на 10 рублей в 2022 году. Тогда клиенты платили в зависимости от вида карты 40 или 70 рублей.