Сотрудница может позже уйти в отпуск по беременности и родам

Неважно, какая дата указана в листке нетрудоспособности беременной сотрудницы. Уйти в декрет можно и позже.

Разъяснение по этому поводу дает Роструд в письме от 01.08.2024 № ПГ/14316-6-1.

Отпуск по беременности и родам предоставляется по заявлению на основании выданного больничного листка.

Таким образом, для предоставления отпуска по БиР необходимо волеизъявление женщины, выраженное в ее письменном заявлении.

Работодатель обязан предоставить такой отпуск с даты, указанной в заявлении, но в пределах периода, указанного в больничном.