Сотрудница может позже уйти в отпуск по беременности и родам

Разъяснение по этому поводу дает Роструд в письме от 01.08.2024 № ПГ/14316-6-1.
Отпуск по беременности и родам предоставляется по заявлению на основании выданного больничного листка.
Таким образом, для предоставления отпуска по БиР необходимо волеизъявление женщины, выраженное в ее письменном заявлении.
Работодатель обязан предоставить такой отпуск с даты, указанной в заявлении, но в пределах периода, указанного в больничном.
Правильно рассчитать декретные научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по зарплате на 2025 год. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо
28 600 рублей. Старт потока — 1 сентября.
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