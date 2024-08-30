На глютен действует пониженная ставка НДС

Для продуктов питания из перечня, утвержденного постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908, действует ставка НДС 10%.

В этом перечне в разделе «Продукты детского и диабетического питания» поименован код ОКПД 2 10.62.11.160 «Глютен».

При этом в ОКПД2 – иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования, при котором группировки верхнего уровня включают всю последующую детализацию.

Код ОКПД 2 10.62.11.160 «Глютен» включает:

код ОКПД 2 10.62.11.161 «Глютен пшеничный»;

код ОКПД 2 10.62.11.162 «Глютен кукурузный».

Таким образом, при реализации в РФ продовольственных товаров «глютен пшеничный» и «глютен кукурузный», используемых при производстве детского и диабетического питания, применяется ставка НДС 10%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.06.2024 № 03-07-07/56503.

Больше про льготы по НДС расскажем на курсе повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов», теперь в программе есть отдельный блок про НДС для упрощенцев. Сейчас курс стоит 6 900 рублей вместо 20 700 рублей. Обучение начнется 1 сентября — присоединяйтесь!