Кабмин выделит 1,4 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Чтобы справиться с лесными пожарами, региональные власти привлекали спасателей, автомобили и авиацию. Их расходы вышли за рамки предусмотренного финансирования.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 29 августа 2024 г. № 2350-р. Согласно документу, регионы получат больше 1,4 млрд рублей для возмещения затрат на тушение лесных пожаров.

«Средства выделены из резервного фонда кабмина и поступят в восемь субъектов. Это республики Бурятия, Якутия, Забайкальский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская и Иркутская области, а также Чукотский автономный округ», — сказано на сайте кабмина.

Расходы региональных властей на тушение лесных пожаров весной и летом 2024 года превысили предусмотренное финансирование. На территориях вводили режим чрезвычайной ситуации, задействовали спасательные бригады, а также применяли автомобильную и авиационную технику.