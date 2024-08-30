Как получить налоговую амнистию по дроблению бизнеса

ФНС усиливает контроль над схемами дробления бизнеса и имеет огромный опыт в их отслеживании. Однако бизнесу дали шанс отказаться от дробления и воспользоваться амнистией.

С 12 июля 2024 года ФНС приостановила вступление в силу решений по итогам выездных проверок за налоговые периоды 2022-2024. Это касается только нарушений в части дробления бизнеса, сказано в федеральном законе от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

Дробление бизнеса определяют налоговые инспекторы по результатам выездной проверки. Если дробленку найдут в 2022-2024 годах, то бизнес сможет добровольно отказаться от применения этой схемы, получить амнистию и не платить доначисления и штрафы. Уголовное дело также не заведут.

Чтобы воспользоваться амнистией, придется закрыть компании, созданные для дробления, и платить налоги по общим правилам. Если организации приближались к лимитам по УСН, то нужно перейти на ОСНО, а ИП на патенте отказаться от ПСН.

Амнистия будет действовать на решение налоговой, которое вступило в силу после 12 июля 2024 года. По более ранним результатам доначисления и штрафы останутся без изменений.

Если компания получит амнистию и начнет дробить бизнес еще раз, ответственность придется нести за предыдущие нарушения с 2022 года.

Узнайте, что такое добровольный отказ от дробления и как воспользоваться амнистией на вебинаре «Налоговая амнистия при дроблении бизнеса». Он состоится 6 сентября в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Признаки незаконного дробления бизнеса.

Как налоговики отслеживают незаконное дробление: отбор кандидатов на предпроверочный анализ, предпроверочный анализ, выездная налоговая проверка.

Налоговая реконструкция и уголовная ответственность.

Добровольный отказ от дробления.

Что нужно сделать бизнесу сейчас, чтобы воспользоваться амнистией за 2022-2024 годы.

Спикер — Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 6 сентября в 11:00 мск!