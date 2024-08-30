Спрос на оборудование для майнинга вырос в три раза

Жители страны решили добывать криптовалюту для дополнительного заработка и чтобы использовать ее в международных расчетах.

После того как Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга, спрос на оборудование по добыче криптовалюты вырос в три раза.

Обычно продавцы оборудования для майнинга в месяц получают по 150-200 запросов, но в конце июля число желающих заняться добычей криптовалюты кратно выросло. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на официального дистрибьютора Chilkoot.

«Кто-то хочет использовать майнинг криптовалюты в качестве дополнительного заработка, а кто-то готовится использовать криптовалюту в рамках международных расчетов», — сказал директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.

Компании и ИП смогут заниматься майнингом, если их внесут в специальный реестр. Майнеры будут предоставлять отчет о добытой криптовалюте. Физические лица смогут добывать криптовалюту без нахождения в реестре. Однако им нужно соблюдать лимиты энергопотребления.