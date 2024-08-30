Роскомнадзор: операторы не должны самостоятельно ускорять работу YouTube

Операторам связи запретили подменять интернет-трафик с российских серверов Google на европейские, чтобы преодолеть замедление YouTube.

Роскомнадзор требует от операторов прекратить попытки справиться с замедлением работы видеохостинга YouTube.

Провайдеры не должны подменять интернет-трафик и препятствовать работе технических средств противодействия угрозам. Отчет о принятых мерах Главный радиочастотный центр ждет до 2 сентября 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант».

«Для тех, кто никак не обходил замедление видеосервиса, ответ на обращение будет формальностью, а обходившие, скорее всего, признавать за собой подобные действия не планируют», — сказал собеседник издания.

В начале августа 2024 года пользователи YouTube столкнулись со снижением скорости загрузки видеозаписей. Официальной позиции о причинах замедления до сих пор нет.

Чтобы получить конкурентное преимущество и привлечь больше клиентов операторы связи начали придумывать способы, которые позволяют ускорить работу YouTube. Они перенаправляют трафик с российских серверов Google на европейские. Подобные действия законом не запрещены, поскольку YouTube не попал в реестр запрещенных интернет-ресурсов.