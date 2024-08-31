Начинает действовать новый порядок признания работника не пригодным к работе из‑за психических расстройств

С 1 сентября 2024 года вступает в силу перечень медицинских противопоказаний для отдельных видов деятельности вследствие психического расстройства и ряд других подзаконных актов.

Этот перечень установлен приказом Минздрава от 26.12.2023 № 720н.

Работник может быть признан временно (на срок не более 5 лет) не пригодным из-за психического расстройства к выполнению отдельных видов работ, в том числе связанных с источниками повышенной опасности, вредными и опасными условиями труда.

Такое решение принимает комиссия врачей-психиатров по результатам обязательного психиатрического освидетельствования.

При этом гражданин имеет право на прохождение повторного осмотра в случае улучшения состояния.

Какие еще изменения вступают в силу с 1 сентября и что нужно знать бухгалтеру, смотрите здесь.