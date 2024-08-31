Начинает действовать новый порядок признания работника не пригодным к работе из‑за психических расстройств

Этот перечень установлен приказом Минздрава от 26.12.2023 № 720н.
Работник может быть признан временно (на срок не более 5 лет) не пригодным из-за психического расстройства к выполнению отдельных видов работ, в том числе связанных с источниками повышенной опасности, вредными и опасными условиями труда.
Такое решение принимает комиссия врачей-психиатров по результатам обязательного психиатрического освидетельствования.
При этом гражданин имеет право на прохождение повторного осмотра в случае улучшения состояния.
Какие еще изменения вступают в силу с 1 сентября и что нужно знать бухгалтеру, смотрите здесь.
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