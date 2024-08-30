📅 Какие изменения вступают в силу с 1 сентября: что нужно знать бухгалтеру

Минтруд разъяснил новый порядок оплаты сверхурочной работы с 1 сентября

С подачи Конституционного Суда с 1 сентября 2024 года вступает в силу новая редакция ст. 152 ТК. Надо учитывать стимулирующие и компенсационные выплаты.

В сентябре начнут действовать новые правила проведения специальной оценки труда

Вступает в силу приказ Минтруда от 21.11.2023 № 817н. Он содержит новые методику спецоценки условий труда, классификатор вредных и опасных факторов, а также форму отчета СОУТ с инструкцией по ее заполнению.

Минтруд вводит дополнительный документ расследования инцидентов на производстве

С 1 сентября 2024 работодатели будут оформлять акт по новой форме Н-1С для направления его страховщику, если завершить расследование в установленные сроки невозможно по ряду объективных причин.

Новый состав аптечки первой помощи работникам с 01.09.2024

Установлен приказом Минздрава от 24.05.2024 № 262н. Нужно добавить хотя бы один блокнот формата не менее А7 и один маркер черный (синий) или карандаш. Нестерильных одноразовых масок нужно 2 шт., а не 10, устройств для искусственного дыхания 2 шт., а не 1. Можно использовать не только марлевый медицинский бинт, но и нестерильный фиксирующий эластичный бинт. Собранные ранее аптечки можно использовать до истечения срока годности содержимого, но не позже 1 сентября 2027.

Отчитываться по квотам приема на работу инвалидов придется чаще

Количество работников, которые должны быть трудоустроены по квоте, придется рассчитывать каждый квартал, а не ежегодно. Срок — до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. И исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал.

Также см.: Минтруд будет штрафовать до 10 тысяч рублей за неисполнение квоты по найму инвалидов.

Меняется порядок признания работника не пригодным к работе из‑за психических расстройств

Он может быть признан временно не пригодным из-за психического расстройства к выполнению отдельных видов работ, в том числе связанных с источниками повышенной опасности, вредными и опасными условиями труда. Такое решение принимает комиссия врачей-психиатров по результатам обязательного психиатрического освидетельствования. Гражданин имеет право на прохождение повторного осмотра в случае улучшения состояния.

Трудовые права инвалидов дополнительно защитили

Работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности трудящихся. Инвалидам, принятым на работу, будут обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Вводится ежеквартальный мониторинг зарплаты медиков

СФР будет мониторить ее у врачей, работников с высшим немедицинским образованием, среднего и младшего медперсонала, получивших специальные соцвыплаты. В случае нарушений материалы передадут для принятия необходимых мер.