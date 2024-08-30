📅 Какие изменения вступают в силу с 1 сентября: что нужно знать бухгалтеру

Налоги
За СПА, фитнес и Wi-Fi в отеле с 1 сентября будет ставка НДС 0%
Под эту ставку попадают услуги, которые включены в стоимость номера и перечислены в правилах предоставления гостиничных услуг.
С 1 сентября ювелиры смогут применять налоговый спецрежим
Частные ювелиры смогут подать заявление на получение статуса художника-ювелира, работать легально и применять специальный налоговый режим.
Госрегистрация
С 1 сентября 2024 решения о смене гендиректора ООО — только через нотариуса
Еще важное новшество: удостоверение решений собраний обществ теперь возможно в дистанционном формате.
Также см. : С 1 сентября вносить изменения в ЕГРЮЛ нужно по новым правилам.
Последнее слово о признании территории курортом будет за Минздравом
Территория может быть признана лечебно-оздоровительной местностью или курортом только в случае нахождения в ее границах природного лечебного ресурса, сведения о котором внесены в госреестр курортного фонда. К природным лечебным ресурсам отнесли минводы, лечебные грязи и другие специфические полезные ископаемые. Их полезные свойства должны подтверждаться специальным медзаключением.
Минздрав утвердил порядок согласования решения о признании территории курортом регионального значения.
Трудовые отношения и охрана труда
Минтруд разъяснил новый порядок оплаты сверхурочной работы с 1 сентября
С подачи Конституционного Суда с 1 сентября 2024 года вступает в силу новая редакция ст. 152 ТК. Надо учитывать стимулирующие и компенсационные выплаты.
В сентябре начнут действовать новые правила проведения специальной оценки труда
Вступает в силу приказ Минтруда от 21.11.2023 № 817н. Он содержит новые методику спецоценки условий труда, классификатор вредных и опасных факторов, а также форму отчета СОУТ с инструкцией по ее заполнению.
Минтруд вводит дополнительный документ расследования инцидентов на производстве
С 1 сентября 2024 работодатели будут оформлять акт по новой форме Н-1С для направления его страховщику, если завершить расследование в установленные сроки невозможно по ряду объективных причин.
Новый состав аптечки первой помощи работникам с 01.09.2024
Установлен приказом Минздрава от 24.05.2024 № 262н. Нужно добавить хотя бы один блокнот формата не менее А7 и один маркер черный (синий) или карандаш. Нестерильных одноразовых масок нужно 2 шт., а не 10, устройств для искусственного дыхания 2 шт., а не 1. Можно использовать не только марлевый медицинский бинт, но и нестерильный фиксирующий эластичный бинт. Собранные ранее аптечки можно использовать до истечения срока годности содержимого, но не позже 1 сентября 2027.
Отчитываться по квотам приема на работу инвалидов придется чаще
Количество работников, которые должны быть трудоустроены по квоте, придется рассчитывать каждый квартал, а не ежегодно. Срок — до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. И исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал.
Также см.: Минтруд будет штрафовать до 10 тысяч рублей за неисполнение квоты по найму инвалидов.
Меняется порядок признания работника не пригодным к работе из‑за психических расстройств
Он может быть признан временно не пригодным из-за психического расстройства к выполнению отдельных видов работ, в том числе связанных с источниками повышенной опасности, вредными и опасными условиями труда. Такое решение принимает комиссия врачей-психиатров по результатам обязательного психиатрического освидетельствования. Гражданин имеет право на прохождение повторного осмотра в случае улучшения состояния.
Трудовые права инвалидов дополнительно защитили
Работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности трудящихся. Инвалидам, принятым на работу, будут обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации.
Вводится ежеквартальный мониторинг зарплаты медиков
СФР будет мониторить ее у врачей, работников с высшим немедицинским образованием, среднего и младшего медперсонала, получивших специальные соцвыплаты. В случае нарушений материалы передадут для принятия необходимых мер.
Воинский учет
Прокуроры и следователи получат отсрочку от призыва
Ее с 1 сентября получили граждане, поступившие на службу в прокуратуру и СК сразу после окончания вуза, при наличии у них спецзваний. Кроме того, сотрудники прокуратуры и СК будут освобождены от участия в военных сборах.
Подробнее см.: В законе о воинской обязанности и военной службе уточнили вопросы воинского учета.
Банковское обслуживание
С сентября 2024 ограничат применение плавающей ставки по кредитам
Кредиторы смогут предоставлять гражданам только очень крупные потребительские кредиты и займы с переменной процентной ставкой, в том числе ипотечные. Минимальный размер такого займа должен быть равен среднемесячной номинальной зарплате, умноженной на 1000. Выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на меньшую сумму запрещено.
«ВТБ Шанхай» увеличит комиссию за платежи в юанях через другие банки
Тарифная политика банка изменится с 1 сентября 2024. Корпоративные клиенты начнут платить за входящие переводы в юанях из других банков.
Со 2 сентября ОТП-Банк повысит комиссию за переводы в евро
Банк удержит комиссию 5% от размера денежного перевода в евро. Для пользователей интернет-банка она составит 3%.
Ведение бизнеса
Для продавцов и агрегаторов с 1 сентября 2024 года введут новую обязанность
В описании товара должна стоять ссылка на запись в реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.
Росалкогольтабакконтроль: с 1 сентября ЕГАИС должна быть по каждому месту деятельности ИП
Установлена обязанность расположения программно-аппаратных средств индивидуального предпринимателя и сельскохозяйственного товаропроизводителя (кроме организаций) по каждому месту ведения деятельности.
Компаниям из офшоров запретили быть концессионерами в сфере ЖКХ
Юрлицам, зарегистрированным в офшорных зонах, с 1 сентября запрещено быть концессионерами в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего или холодного водоснабжения, водоотведения, отдельных объектов таких систем. Это повысит уровень безопасности инфраструктуры ЖКХ, а также качество услуг.
Исполнителей по гособоронзаказу освободили от лишней административной нагрузки
Правительство установит случаи направления в ФАС информации о повышении поставщиками, исполнителями и подрядчиками цен на сырье, материалы, комплектующие, работы и услуги, необходимые для выполнения гособоронзаказа.
Учредителей управляющих компаний с отозванной лицензией будут дисквалифицировать
С 1 сентября в реестр дисквалифицированных лиц будут попадать не только гендиректора УК, которые лишились лицензий, но и их учредители. Они не смогут вновь создавать УК, пока сведения не будут исключены из реестра. Кроме того, учредители не должны иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
Урегулировано использование лесов для изысканий
Использование лесов для изыскательской деятельности разрешено для подготовки документации по планировке территории или проектной документации. Лесной участок из государственной или муниципальной собственности будет предоставляться в аренду или в отношении него может быть установлен сервитут, публичный сервитут.
Возможно использование лесов без предоставления лесного участка, установления сервитута, если изыскания не повлекут рубок лесных насаждений — на основании разрешений органов госвласти, местного самоуправления. Допустимо возведение некапитальных строений, сооружений.
Расчеты
Центробанк: с 1 сентября будет расширен пилотный проект цифрового рубля
Банк России получает заявки от представителей бизнеса и кредитных организаций, которые хотят принимать участие в тестировании новой формы валюты.
С 1 сентября начнется эксперимент по международным расчетам в криптовалютах
Это новый экспериментально-правовой режим (ЭПР) для тестирования цифровых валют и распределенных реестров. ЦБ создаст для этого платформу.
Также см.: С 1 сентября можно проводить внешнеторговые расчеты в криптовалюте.
Авто и ПДД
С 1 сентября обновлен состав автомобильной аптечки
Это закрепил приказ Минздрава от 24.05.2024 № 260н. Аптечку нужно комплектовать, в частности, изотермическим одеялом, блокнотом формата не менее А7, маркером или карандашом. Изменили минимальное число медизделий. Есть другие новшества. Аптечки, собранные до 1 сентября 2024, можно применять в течение срока годности медизделий, но не позднее 1 сентября 2027 года.
С 1 сентября изменится порядок передачи и обработки информации с дорожных камер
Внесены изменения в порядок передачи от уполномоченного органа исполнительной власти региона информации, полученной с помощью специальных средств фиксации нарушений ПДД.
Изменены требования к дорожным камерам
Камеры для фиксации нарушений ПДД должны иметь сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке. Если устройство не отвечает требованиям, зафиксированная им информация не будет использоваться для привлечения водителей к ответственности. Информация о местах их установки будет общедоступной и размещаться на официальном сайте МВД.
Лекарства и первая помощь
Больницам официально разрешили продавать лекарства. И не только им
Дали возможность любым обособленным подразделениям медорганизаций, расположенным в сельской местности, в которых нет аптек, продавать в розницу лекарства. В том числе участковым больницам.
Уточнены условия оказания первой помощи и содержимое аптечки
Комплекс мероприятий и их последовательность в рамках оказания первой помощи определит Минздрав. В аптечки первой помощи разрешено включать лекарства. Ранее они наполнялись только перевязочными материалами, жгутами, масками, перчатками и т. д. Кроме того, уточнены понятие и условия оказания первой помощи.
Также см.: Когда и как оказывать первую помощь: будет регламент.
Внесены изменения в закон об обращении лекарств
Запрещено использовать в коммерческих целях информацию о результатах доклинических и клинических исследований лекарств, представленной заявителем для регистрации, без его согласия в течение шести лет с даты регистрации референтного препарата в России.
Усилен контроль за оборотом наркотических и психотропных веществ
Введены единые требования к отчетности в рамках контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Кроме того, уточнена периодичность подачи ряда отчетов о деятельности, связанной с оборотом таких веществ.
МЧД и электронная подпись
С 1 сентября нужно работать с МЧД по новому порядку
Машиночитаемая доверенность нужна сотрудникам, которые будут подписывать документы от имени юрлица или ИП.
Также см.: С 1 сентября МЧД + КЭП физлица станут безальтернативным способом подписания документов для сотрудников.
С 1 сентября будут новые требования к электронной подписи
Форма ключа проверки будет включать в себя поле со сроком действия ЭЦП.
Строительство и капремонт, многоквартирные дома
Перед капремонтом жилых домов будут обследовать их реальное состояние
Решение о необходимости технического обследования дома смогут принимать региональные власти или собственники квартир. В последнем случае собственники будут делать это за свой счет. Результаты техобследования могут стать основанием для изменений в программу или переноса сроков капремонта.
С 1 сентября будет усилен контроль за капремонтом многоквартирных домов
Вводится строительный контроль при организации капремонта. Закон закрепляет обязательность и особенности строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Регионы могут возлагать строительный контроль за капремонтом МКД на свои исполнительные органы или подведомственные им учреждения. Если регионы не примут таких решений или собственники, которые копят деньги на капремонт на спецсчете, откажутся от проведения строительного контроля, его будут проводить в обычном порядке — по Градостроительному кодексу.
Также см.: Путин подписал закон о контроле проведения капремонта в многоквартирном доме.
Привели в порядок нормы об ответственности застройщика
С 1 сентября срок гарантийных обязательств застройщика для объекта долевого строительства не пять лет, а три года. К гражданско-правовой ответственности застройщика привлекут только по закону о ДДУ, а не закону о защите прав потребителей. Также уменьшили размеры санкций за просрочку исполнения требования дольщика и за отказ исполнить требование потребителя добровольно.
Нужна или нет рабочая документация при капстроительстве, будет решать кабмин
Федеральный закон от 08.08.2024 № 280-ФЗ наделил Правительство полномочием устанавливать случаи, при которых для строительства, реконструкции капитального объекта не нужна подготовка рабочей документации.
Ужесточены требования для получения или продления лицензии на управление многоквартирным домом
Лицензионных требований к управляющим компаниям стало больше. Они касаются неснятой или непогашенной судимости, административной ответственности за грубое нарушение требований, факта банкротства и др.
Изменен порядок строительства в границах земельных участков, необходимых для геологоразведки
Роснедра будут готовить и размещать на своем сайте карты и схемы, на которых в отношении земель и участков, расположенных вне населенных пунктов, отображаются месторождения полезных ископаемых, а также границы предоставленных в пользование участков недр в виде горного отвода. Согласовывать строительство будет необходимо только в отношении участков, расположенных в границах площадей, отображенных на картах и схемах.
Перевозки и штрафы за них
Для пассажиров такси будет обязательное страхование
С 1 сентября 2024 года каждая машина из таксопарка должна быть застрахована по системе ОСГОП. Иначе перевозчик не сможет вести свою деятельность.
Также см.: 75% таксистов не смогут работать с 1 сентября, Вырастет ли стоимость такси с 1 сентября: мнение.
ИП по-новому оштрафуют за перевозки
За нарушение правил перевозок по заказу ИП оштрафуют теперь как юрлицо.
Уточнены нормы об ответственности за неоплату проезда по платным дорогам
Операторы платных автодорог с 1 сентября должны информировать владельцев транспортных средств о размере задолженности за проезд и обеспечить возможность ее погашения через Госуслуги. Предусмотрена 50-процентная скидка при уплате штрафа.
С 1 сентября запрещено высаживать из транспорта инвалидов I группы
Речь о случаях, когда инвалид первой группы следует без сопровождающего лица, не оплатил проезд или не подтвердил право на бесплатный или льготный проезд. За нарушение закона водителю грозит штраф 5 тыс. рублей, а должностному лицу – до 30 тыс.
Еще новое в КоАП по штрафам за перевозки с 1 сентября 2024
По новым правилам перевозок по заказу штраф положен:
не только за взимание платы с неопределенного круга лиц, но и за распространение информации о перевозках с таким условием;
за заключение договора фрахтования с каждым пассажиром в отдельности.
В шесть раз уменьшен штраф для юрлиц за регулярные перевозки без карты маршрута.
Введена ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров, багажа и грузов и распространение информации о ней. Штраф для граждан и должностных лиц — 50 тыс. руб., для юрлиц — 400 тыс.
Перевозчики будут передавать властям личные данные пассажиров
С 1 сентября 2024 года кроме паспортных данных и билетов перевозчиков обяжут передавать в единую базу информацию о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей. Также:
установлены допустимые виды предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа, грузов. Вводится запрет на иные виды такой деятельности;
урегулированы вопросы изменения вида маршрута регулярных перевозок.;
внесены изменения, касающиеся административной ответственности за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа по заказу.
Услуги связи
Начинают действовать новые Правила оказания услуг телефонной связи
Они утверждены постановлением кабмина от 24.01.2024 № 59. Основные новшества:
менять состав услуг в тарифном плане можно только по заявлению абонента;
минимальный 90-дневный период, по истечении которого оператор вправе отключить абонента (считается, что абонент выразил волю на расторжение договора);
минимальный перечень конклюдентных действий абонента для изменения договора (должны быть в договоре).
Маркировка
С 1 сентября стартует обязательная маркировка новых товарных групп
Поэтапно вводится для пяти категорий: растительных масел, кормов для животных, ветеринарных препаратов, отдельных видов консервов и безалкогольного пива.
С 1 сентября маркировка велосипедов станет обязательной
Производители и импортеры велосипедов всех типов будут передавать в информсистему маркировки сведения о маркировке продукции средствами идентификации и о вводе товаров в оборот.
Презервативы, шприцы и другие медизделия замаркируют с 1 сентября
Стартует новый эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий.
Лицензии и лицензирование
С 1 сентября досудебное обжалование обязательно для 194 видов лицензий
В перечень вошли самые востребованных вида разрешительной деятельности. Это аттестации, госрегистрации, разрешения на работы и строительство, оформление сертификатов, разрешение на ввоз продукции и др.
На Госуслугах можно будет получить лицензию на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию
Деятельность по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения подлежит лицензированию. С 1 марта 2025 без лицензии нельзя. Роспотребнадзор утвердил Административный регламент по предоставлению государственной услуги лицензирования такой деятельности.
Новые обязанности при обращении с отходами
С 1 сентября предусмотрено периодическое подтверждение соответствия лицензионным требованиям лицензиатов, которые занимаются сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов I-IV классов опасности.
Изменения с 01.09.2024 при разработке недр
Вносить изменения в лицензию разрешили при установлении пользователями недр наличия в отходах недропользования, в том числе во вскрышных и вмещающих горных породах, полезных ископаемых, не указанных в лицензии.
Размеры регулярных платежей за пользование недрами устанавливают в зависимости от климатических и ландшафтно-географических условий, размеров участков недр, видов полезных ископаемых, продолжительности пользования недрами, степени геологической изученности территории и степени риска.
Также упростили переход права пользования недрами для геологического изучения.
Банкротство
В Федресурсе с 01.09.2024 больше сведений о ходе банкротства контрагента
Арбитражных управляющих обязали размещать информацию:
о полученных требованиях кредиторов во всех процедурах, а также включении требований в реестр;
судебных актах, связанных с погашением долга организации не только третьими лицами, но и собственниками должника.
Суды
Новое в гражданском процессе с 01.09.2024
В приказном производстве взыскатель теперь обязан направить должнику копии заявления и приложений к нему. Документ, подтверждающий отправку, нужно передать в суд вместе с оригиналом заявления. Повышен лимит цены иска в упрощенном производстве — со 100 тыс. до 250 тыс. руб. Есть изменения по протоколу заседания.
Иски по вопросу соцвыплат разрешили подавать в ближайшие суды
С 1 сентября граждане могут подавать судебные иски, связанные с социальными выплатами и льготами, по месту своего жительства. Также со 100 тысяч до 250 тысяч рублей повышена сумма исковых требований, которые рассматриваются в порядке упрощенного производства.
Азартные игры
Введены дополнительные ограничения по азартным играм
Это запрет на игры с выигрышем, который определяется случайным образом с использованием программ и оборудования, доступ к которым есть через информационно-телекоммуникационные сети, а также средства связи. В букмекерских конторах, тотализаторах запрещено использовать устройства, которые копируют работу игорного оборудования казино и залов игровых автоматов.
Обязательные требования контроля и надзора
С 1 сентября вводятся новые обязательные требования технадзора
Вступают в силу нормативные акты, устанавливающие новые и актуализирующие действующие обязательные требования в сфере технологического надзора.
Усовершенствовали регулирование производства алкоголя
Ужесточены требования к технологическому оборудованию для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи: оно должно оснащаться автоматическими системами измерения и учета объема готовой продукции, если его мощность 100 тысяч и более декалитров в год. Кроме того, усилен контроль за производством спирта-денатурата.
Туризм
Повышается качество туристических услуг
Уточнены требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам: с 1 сентября они должны оказывать свои услуги очно и на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством. Также Ростуризм будет исключать туроператоров из единого федерального реестра за регулярные нарушения при подаче сведений об электронных путевках.
Также см.: Власти повысили безопасность туристов, Ужесточили требования и контроль за гидами, инструкторами и проводниками.
Уточнено понятие земель рекреационного назначения
Это те, которые используют для выполнения работ и оказания услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан. На таких землях допустимо создание объектов, предназначенных для рекреационной деятельности. Их перечень установит Правительство РФ.
Госинформресурсы и реестры
Появится Национальная база генетической информации
Новые нормы обеспечат функционирование Национальной базы генетической информации. Она будет содержать только сведения о генофондах растений, животных и микроорганизмов. Генетической информации о человеке в этой базе не будет.
Государственные информационные системы защитят от кибератак
Государственные, муниципальные информсистемы, а также системы унитарных предприятий и госучреждений с 1 сентября должны пользоваться услугами хостинг-провайдеров, чьи сервера находятся исключительно в России — которые российские юрлица и подключены к государственной системе противодействия кибератакам.
Кабмин будет вести реестр продукции, необходимой для обеспечения биобезопасности населения
Правительство установит порядок формирования и ведения реестра товаров, необходимых для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медпомощи. Реестр предприятий, имеющих резерв мощностей для производства указанной продукции, будет формироваться на основании сведений федеральных органов власти.
Появятся системообразующие территориальные сетевые организации
ТСО будут созданы в каждом регионе и отвечать за эксплуатацию электросетей, заниматься предупреждением и устранением аварий и осуществлять функцию одного окна для потребителей услуг по передаче электроэнергии и энергосбытовых организаций. В Москве появится две ТСО.
Образование
Появится государственная информсистема оценки качества образования
В России создадут специальную информационную систему, которая поможет обеспечивать проведение мероприятий по оценке качества образования и анализ их результатов.
Экологическая экспертиза
Изменения по экологической экспертизе
С 1 сентября введено понятие общественной экологической экспертизы. Из круга лиц, которые могут ее инициировать и проводить, исключены иноагенты и иностранцы. Уточнили объекты государственной экологической экспертизы федерального и регионального уровней. Объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, при его постановке на государственный учет присваивается I-III категория.
Семена
Производство и продажа семян станут прозрачнее
Для производителей семян и кто занимается их хранением или распространением с 1 сентября обязательно использование федеральной государственной информсистемы — ФГИС «Семеноводство». Информация в ней будет открытой и бесплатной. Это позволит избежать распространения семян неизвестного происхождения. Обязательность ФГИС не коснется фермеров, которые используют семена для собственных посевов.
Регламентирован порядок ввоза и вывоза семян
Ввозить в Россию и вывозить семена сельскохозяйственных растений смогут юридические и физические лица, в том числе ИП, через специальные пункты пропуска. Также введены правила ввоза семян для научно-исследовательских работ и образовательных целей.
Изменения с 02.09.2024
Со 2 сентября обращаться в Росгвардию можно через Госуслуги
Теперь граждане могут направлять обращения в Росгвардию и получать ответы через Госуслуги.
Изменения с 3 сентября
Льготный лизинг распространили на новые виды техники и оборудования
С 3 сентября Минсельхоз дополнил перечень оборудования, которое можно получить в лизинг на льготных условиях.
С 3 сентября — новая форма информирования о пенсионных накоплениях
СФР утвердил новую форму информирования о состоянии пенсионного счета накопительной пенсии застрахованного лица и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений.
Начать дискуссию