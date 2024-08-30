⚡️ Итоги дня: в Москве школьные линейки пройдут без родителей, в медосмотры добавили анализ на гепатит, а Татьяна Бакальчук снова самая богатая женщина России

Праздничные линейки в московских школах пройдут в помещениях и без родителей. Новый формат объяснили жаркой погодой и мерами безопасности.
У берегов Камчатки произошло два землетрясения. Магнитуда первого из них составила 6,2, второго — 4,1. Угроза цунами не объявлялась.
Минздрав включил в программу медосмотров исследование на гепатит С. Нововведение будет действовать с 30 августа 2024 года до 1 июля 2027 года. Анализ на антитела к гепатиту С будут проводить один раз в десять лет для людей в возрасте 25 лет и старше.
В Москве зарегистрировали 380 тыс. домашних животных. Это на 40 тыс. больше, чем год назад. Владельцы внесли информацию о 196 тыс. кошек и 171 тыс. собак.
Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг богатейших женщин России. Ее капитал оценили в 5,5 млрд долларов.
Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету «300-летие Санкт-Петербургского государственного университета». Монета номиналом 3 рубля выходит в серии «Исторические события».
OpenAI согласилась сдавать свои будущие ИИ-модели властям США на проверку безопасности.
Смарт-часы Huawei научились выявлять заболевания по кашлю. Технология, анализируя звуки кашля и физиологические данные, оценивает риск легочных инфекций и хронической обструктивной болезни легких.
В Китае запретили продавать беспроводные зарядные устройства для iPhone. Многие модели устройств работают на запрещенных частотах, которые используют в том числе в авиационной отрасли. Гаджеты могут создавать помехи.
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