Трудовые права инвалидов защитили дополнительно

С 1 сентября 2024 года вступают в силу положения закона о занятости населения, касающиеся содействия занятости инвалидов.

Теперь работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, установлена квота для приема на работу инвалидов — в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности персонала за предыдущий квартал без учета работников представительств и филиалов работодателя в других субъектах РФ.

Взятым на работу инвалидам обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Точную квоту определяет нормативный акт региона. Субъект РФ вправе дифференцировать размер квоты в зависимости от видов экономической деятельности, муниципальных образований, среднесписочной численности работников.

Оговорены случаи освобождения работодателей от выполнения квоты.

Какие еще изменения вступают в силу с 1 сентября и что нужно знать бухгалтеру, смотрите здесь.