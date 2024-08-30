Корпорация МСП и ФНС тестируют новый интерфейс личных кабинетов юрлиц

ФНС проводит работы по созданию нового интерфейса ЕНС в личном кабинете для юридических лиц. К тестированию подключились предприниматели, представители бизнес-сообщества и Корпорация МСП.

В новой визуализации будет детализирована информация по начислению пеней, создадут таблицу обязательств, которая будет служить навигатором пользователя по ЕНС. Также добавят возможность выгружать данные в различных форматах и сортировать их, выбрав нужные параметры фильтрации.

«Сейчас мы активно сотрудничаем с ФНС в формате фокус-групп, где подробно в режиме реального времени разбирается каждое предложение по доработке нового кабинета. Для нас это не первый опыт взаимодействия с ФНС: мы также работаем вместе по цифровой платформе МСП.РФ, позволяющей получать бизнесу необходимые меры поддержки», — сказал заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев.

Изменения позволят бизнесу настроить интерфейс ЕНС в соответствии со своими потребностями. Результаты тестов станут основой для доработок личного кабинета юридических лиц на сайте ФНС.