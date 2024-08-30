В «СБПэй» появилась оплата по биометрии

Национальная система платежных карт (НСПК) выпустила новую версию мобильного приложения «СБПэй» с возможностью оплачивать покупки и услуги по биометрии.
«В новой версии мобильного приложения "СБПэй" появилась возможность подключить оплату покупок по биометрии. Эта функция доступна пользователям, которые предварительно зарегистрировали биометрию в приложении "Госуслуги биометрия"», — сказали в пресс-службе НСПК.
Чтобы привязать оплату по биометрии, нужно в приложении «СБПэй» зайти в раздел «Счета» и в настройках выбрать «Подключить биометрию». Затем пользователь автоматически перейдет на портал Госуслуги, где сможет дать согласие на обработку биометрических данных.
При оплате по биометрии достаточно посмотреть в камеру специального терминала. Сумма за покупку спишется автоматически.
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