В «СБПэй» появилась оплата по биометрии

В мобильном приложении «СБПэй» можно подключить оплату по биометрии. Пользователям достаточно дать согласие на обработку данных через портал Госуслуги.

Национальная система платежных карт (НСПК) выпустила новую версию мобильного приложения «СБПэй» с возможностью оплачивать покупки и услуги по биометрии.

«В новой версии мобильного приложения "СБПэй" появилась возможность подключить оплату покупок по биометрии. Эта функция доступна пользователям, которые предварительно зарегистрировали биометрию в приложении "Госуслуги биометрия"», — сказали в пресс-службе НСПК.

Чтобы привязать оплату по биометрии, нужно в приложении «СБПэй» зайти в раздел «Счета» и в настройках выбрать «Подключить биометрию». Затем пользователь автоматически перейдет на портал Госуслуги, где сможет дать согласие на обработку биометрических данных.

При оплате по биометрии достаточно посмотреть в камеру специального терминала. Сумма за покупку спишется автоматически.