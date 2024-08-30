В Россию продолжат ввозить зарубежные товары в упрощенном порядке

Импортеры смогут маркировать иностранные товары в России, а также использовать чужие разрешительные документы.

С 1 сентября 2024 года Минэкономразвития продлит упрощенный ввоз иностранных товаров в Россию.

Впервые упрощенный порядок соответствия иностранной продукции и ее выпуск в обращение в РФ ввели в марте 2022 года. Мера доказала свою эффективность и ее неоднократно продлевали.

«Правительство приняло решение о продлении мер поддержки в части упрощений ввоза продукции и оценки ее безопасности», — сказано в сообщении министерства.

Упрощенный ввоз товаров предусматривает, что маркировка может наноситься на зарубежную продукцию после того, как ее привезли в Россию. Кроме того, этот порядок допускает использование чужих разрешительных документов — чтобы снизить расходы импортеров.