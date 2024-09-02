Маркировка фермерских продуктов стала обязательной

100% фермеров зарегистрировали в системе маркировки. Они ввели в оборот почти 16 млн товаров, которые можно проверить через приложение «Честный ЗНАК».

С 1 сентября 2024 года началась обязательная маркировка для продукции фермерских хозяйств и кооперативов.

Регистрацию в системе маркировки «Честный ЗНАК» прошли 100% фермеров. Они будут маркировать свою продукцию, передавать информацию о вводе и выводе товаров из оборота. Об этом пишут «Известия».

«Для фермеров мы запускали сразу две программы: компенсацию 50% затрат на оборудование и готовые расходные материалы для маркировки. Ими воспользовалось более 75 фермерских хозяйств», — сказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Маркировка — дополнительный способ подтвердить безопасность продукции, привлечь внимание потребителей, а также выйти на новые рынки сбыта. Например, в крупные торговые сети.

Также с 1 сентября все кассы несетевых магазинов начали блокировать продажу нелегальной и просроченной молочной продукции и воды.