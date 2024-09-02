Некоторые китайские банки не принимают платежи от клиентов с русскими именами

Иностранные банки опасаются попасть под вторичные санкции США, поэтому надписи на кириллице могут стать основанием для отказа в проведении транзакций.

Банки КНР ужесточили условия проверки денежных платежей. Организации отказываются принимать средства, которые идут из РФ, а также если в платежных документах есть русские имена.

Отказы в обслуживании пока что не носят массовый характер, однако банки Китая стали придерживаться принципов «нулевого доверия». Об этом пишут «Известия».

Иностранные кредитные организации пытаются исключить любую возможную угрозу попасть под вторичные санкции со стороны США. Импортерам приходится предоставлять полный комплект документов, чтобы транзакции через третьих лиц были приняты, а связей с РФ было не видно. Надписи на кириллице могут стать основанием для отмены платежа.

«Если трансакции производятся через российскую компанию, банки КНР отклоняют платеж из-за страха попасть под санкции. Деньги зависнут на счете на время проверки, а по регламенту финансовая организация имеет право удерживать их 40 дней и потом вернуть покупателю», — сказала гендиректор компании Atvira, эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич.

Если связь с российскими компаниями не подтверждается, то китайские банки проводят платеж без задержки.

21 августа 2024 года состоялась встреча премьер-министра Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цян. Представители стран обсудили, как наладить бесперебойные расчеты в торговле, в том числе с помощью открытия корсчетов и филиалов банков в двух странах.

«Такие встречи помогают найти решения для проведения расчетов. Пока улучшения ситуации мы не видим, но подвижки, возможно, произойдут в ближайшее время», — сообщил гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

С 1 сентября начал действовать закон, который позволяет проводить международные расчеты в цифровой валюте в рамках экспериментально-правового режима.