Результаты интеллектуальной деятельности будут заносить в реестр

Минэкономики подготовило законопроект о переводе на реестровую модель предоставления госуслуг Роспатента по регистрации результатов интеллектуальной деятельности (РИД). От бумажных документов перейдут к записям в электронном реестре.

Источником информации об авторстве и исключительном праве на изобретение будет служить запись в реестре, а патент и свидетельство только подтвердят госрегистрацию. Об этом пишет «Коммерсант».

«В рамках реестровой модели результатом государственных услуг является юридически значимая запись в соответствующем государственном реестре, а не разрешительный документ (патент, свидетельство) на бумажном или электронном носителях. Отменяется выдача дубликатов», — сказано в пояснительной записке.

Выписку из нового реестра можно будет получить по аналогии с запросами в Росреестр. Кроме того, передачу в доверительное управление прав на РИД или средств индивидуализации нужно проводить с обязательным внесением изменений в электронную систему Роспатента.

«Если раньше приоритет, авторство и исключительное право удостоверял патент, либо бумажный, либо электронный, но все же документ, который, как паспорт, можно было оформить один раз и не переоформлять без особой потребности, то в будущем каждый раз в случае необходимости (например, для выдачи гранта), скорее всего, придется платить пошлину за получение выписки», — сказал руководитель патентной практики Patentus Алексей Михайлов.

На создание реестра потребуются дополнительные 132 млн рублей. Если законопроект примут, он вступит в силу через год после официальной публикации.