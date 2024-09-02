Как предпринимателю работать на патенте в 2025 году

Патент – одна из самых простых систем налогообложения для ИП, и она удобнее многих других систем налогообложения. Но надо четко понимать, кто может применять ПСН, как работать на патенте, с какими режимами можно совмещать. На вебинаре «ПСН: особенности и рекомендации для ИП в 2024-2025 году» расскажем все про патентную систему налогообложения и о подводных камнях в ее применении. Он состоится завтра в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Патентная система налогообложения: особенности применения.
Риски применения ПСН для ИП.
Особенности совмещения с другими режимами в 2024-2025 году.
Спикер — Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.
Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!
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