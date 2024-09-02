На платформе «Финуслуги» теперь можно покупать ПИФы онлайн

«Финуслуги» запустили онлайн-торги паевыми инвестиционными фондами. Не нужно платить комиссию за покупку или продажу этих активов.

Клиенты платформы «Финуслуги» теперь могут покупать паи инвестиционных фондов (ПИФ) в режиме онлайн в рамках единого окна.

Сервис не берет комиссию за покупку или продажу паев. Для выбора подходящих ПИФов создали скринер — специальный инструмент, который позволит анализировать инвестиционные фонды от российских управляющих компаний. Можно сравнивать фонды, сортировать по показателям доходности, типам активов и минимальной сумме вложений.

«На онлайн-витрине Финуслуг появились ПИФы – один из важнейших финансовых инструментов для реализации консервативной инвестиционной стратегии. В считаные секунды клиент Финуслуг может начать инвестировать, став владельцем диверсифицированного портфеля ценных бумаг, который собран профессиональными управляющими», — сказал старший управляющий директор по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин.

Покупать паи инвестиционных фондов могут все пользователи платформы «Финуслуги» после авторизации на сайте или в мобильном приложении.