Налоговая обвиняет в дроблении бизнеса: как выстроить защиту

Проверка компаний и ИП по признакам дробления бизнеса уже стала трендом в работе ФНС. Чтобы защититься от претензий налоговиков, важно уметь правильно доказать деловую цель и экономически обосновать принятые решения.

Дробление бизнеса — это разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами, в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами.

Незаконные схемы подразумевают, что такое дробление нужно исключительно или преимущественное для занижения сумм налогов путем применения специальных налоговых режимов.

Доказательство деловой цели позволит защитить бизнес от претензий ФНС. Деловая цель — обоснованная экономическая или иная причина действий налогоплательщика. Главное — деловая цель должна исключать, что компания совершила те или иные действия с единственной целью экономии на уплате налогов.

Когда инспекторы обвиняют группу компаний в искусственном дроблении, они объединяют налоговые базы всех участников схемы и доначисляют налоги по общей системе «основной» компании.

При выявлении незаконного дробления бизнеса последствия могут быть следующие: доначисления налога на прибыль, НДС, а также штраф в двойном размере – 40% от неуплаченной суммы налогов.

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