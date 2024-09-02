⚡️ Итоги дня: поезда между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить каждые 20 минут, курьеры стали получать на 40% больше, а электроника подорожает на 20%

Зарплаты курьеров за год выросли на 40%. В среднем им предлагают почти 124 тыс. рублей в месяц при полной занятости. На 35% выросли средние зарплатные предложения для упаковщиков — до 62 тыс. рублей в месяц.

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 28,4 млрд долларов. Больше всего за 8 месяцев 2024 года заработал основатель «Северстали» Алексей Мордашов — 5,73 млрд долларов, его капитал увеличился до 26,6 млрд долларов.

С 2028 года высокоскоростные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить каждые 15-20 минут.

С 1 сентября в Санкт-Петербурге начали тестировать виртуальную карту для оплаты поездок «Подорожник». С помощью приложения можно будет оформлять проездные билеты и оплачивать проезд, не обращаясь в точки продаж. В тестовом режиме приложение будет доступно только для 10 тыс. пользователей.

Рижский вокзал в Москве открылся после реконструкции. Он был закрыт с 1 марта 2023 года.

Холодильники и ноутбуки могут подорожать на 20%. Среди причин — зависимость от курса валют, подорожание контейнерных перевозок, а также повышение себестоимости продукции и ключевой ставки, которая влияет на вендоров.

С 1 сентября 2024 года российские разработчики программного обеспечения повышают цены на свои продукты на 15-20%. На рост цен также влияют повышение ключевой ставки и увеличение стоимости заемных средств, которые бизнес использует из-за постоплаты долгосрочных контрактов.

В Норвегии умер кит Валдимир, которого подозревали в «шпионаже» в пользу России. Белуху впервые заметили в Норвегии в 2019 году. На ней была упряжка для камеры GoPro с надписью «Сделано в Санкт-Петербурге», из-за чего возникли домыслы о том, что кит — «российский шпион».

В Португалии священник решил торговать освященным пивом ради сборов на мечеть. Напиток называется Santa Cruz, в него добавляют земляничное дерево и кардамон.