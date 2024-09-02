⚡️ Итоги дня: поезда между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить каждые 20 минут, курьеры стали получать на 40% больше, а электроника подорожает на 20%

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии4
Всё бы ничего.... В конце концов все мы смертны: и люди, и киты....
Но в ответной реакции на такие заявления почему-то сразу возникает подозрение... а сам ли он умер?
Там причину выясняют - вскрытие и т.д.
В жизни давно я понял,
Кроется гибель где.
В пиве никто не тонет,
Тонут всегда в воде.
Реки, моря, проливы —
Сколько от них вреда!
Губит людей не пиво,
Губит людей вода!
Чтобы вам стало ясно,
Зря нам не спорить чтоб,
Вспомните про ужасный
Про мировой потоп.
Невероятный ливень
Всё затопил тогда.
Губит людей не пиво,
Губит людей вода!
Скажем, в работе нашей
Друг незабвенный мой
Пиво всего однажды
Взял и развёл водой.
И, улыбнувшись криво,
Крикнет он в день суда:
Губит людей не пиво,
Губит людей вода!
Если душевно ранен,
Если с тобой беда,
Ты ведь пойдёшь не в баню,
Ты ведь придёшь сюда.
Здесь ты вздохнёшь счастливо,
Крякнешь и скажешь: Да!
Губит людей не пиво,
Губит людей вода!
Сдаётся мне, что эти новости как-то связаны...))