У Сбера появились свои ЦФА с фиксированной доходностью

Сбербанк начал размещать собственные выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА) с фиксированным доходом.

Срок погашения таких ценных бумаг составит 3 месяца и 1 год. Приобрести ЦФА смогут физические и юридические лица.

«Мы видим интерес к инвестированию в ЦФА у наших клиентов ― и физических, и юридических лиц. Именно поэтому мы решили предложить им новый инструмент с фиксированной доходностью в цифровом формате», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Стоимость одного ЦФА составит 1 тыс. рублей, минимальный объем приобретения для квалифицированных инвесторов — 10 млн рублей. Для выпуска ЦФА со сроком погашения 3 месяца объем прав при погашении одного ЦФА составит 1 045 рублей. Для выпуска со сроком погашения 1 год ― 1 200 рублей.

Заявки на покупку ЦФА принимают со 2 по 10 сентября 2024 года на платформе «Цифровые активы» Сбера.