В России массово отключают дорожные камеры

С 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки в закон № 197-ФЗ о реформе в системе фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Региональные власти отключат десятки действующих камер. Всего из эксплуатации выйдет четверть комплексов.
В Московской области снимут 87 камер для фиксации нарушений правил дорожного движения, в Татарстане — 95 камер, в Омской области — 23, в Иркутской области — 53. Об этом пишет «Коммерсант».
«Устройства сейчас находятся в процессе демонтажа, их разместят на новом месте», — сказали в Минтрансе Московской области.
Для перемещения комплексов фотовидеофиксации нужно скорректировать техзадания на подключение электричества и телекоммуникаций. На эти цели в региональных бюджетах может не хватить средств. Стоимость перемещения одной камеры может доходить до 500 тыс. рублей.
Изменения не коснутся водителей автомобилей: они по-прежнему смогут оспорить штрафы с камер.
Комментарии2
я так и не понял. Им эти деньги освоить нужно или у них денег нет?
или ищут способы подо что бы кредит взять?....
камеры должны быть лицензионные, проверенные и должны быть вкл в реестр ,там какой то, и если дорожнон нарушение, камера засняла, а она не в реестре, то штраф можно оспорить. и теперь записи на смортфоне тоже не являються доказательством