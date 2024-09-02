Общество

В России массово отключают дорожные камеры

На перемещение одной камеры понадобится до 500 тысяч рублей. Региональные власти перенесут десятки камер видеофиксации нарушений ПДД.

С 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки в закон № 197-ФЗ о реформе в системе фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Региональные власти отключат десятки действующих камер. Всего из эксплуатации выйдет четверть комплексов.

В Московской области снимут 87 камер для фиксации нарушений правил дорожного движения, в Татарстане — 95 камер, в Омской области — 23, в Иркутской области — 53. Об этом пишет «Коммерсант».

«Устройства сейчас находятся в процессе демонтажа, их разместят на новом месте», — сказали в Минтрансе Московской области.

Для перемещения комплексов фотовидеофиксации нужно скорректировать техзадания на подключение электричества и телекоммуникаций. На эти цели в региональных бюджетах может не хватить средств. Стоимость перемещения одной камеры может доходить до 500 тыс. рублей.

Изменения не коснутся водителей автомобилей: они по-прежнему смогут оспорить штрафы с камер.

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RPA и Росфинмониторинг

Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    На эти цели в региональных бюджетах может не хватить средств. Стоимость перемещения одной камеры может доходить до 500 тыс. рублей.

    я так и не понял. Им эти деньги освоить нужно или у них денег нет?

    или ищут способы подо что бы кредит взять?....

  • natalisa51

    камеры должны быть лицензионные, проверенные и должны быть вкл в реестр ,там какой то, и если дорожнон нарушение, камера засняла, а она не в реестре, то штраф можно оспорить. и теперь записи на смортфоне тоже не являються доказательством