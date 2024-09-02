С 1 сентября сотрудникам нужно использовать машиночитаемые доверенности

Руководитель организации должен предоставить сотрудникам доступ в личный кабинет юрлица на сайте ФНС. Для входа понадобится квалифицированный сертификат физического лица и зарегистрированная МЧД.

Прекратили действовать квалифицированные сертификаты сотрудников компаний и индивидуальных предпринимателей, которые были выданы в коммерческих удостоверяющих центрах.

С 1 сентября 2024 года при электронном взаимодействии нужно применять квалифицированный сертификат для физического лица и одновременно машиночитаемую доверенность (МЧД), выданную от имени компании или ИП.

«Вход в «Личный кабинет юридического лица» для представителя юридического лица будет осуществляться с помощью квалифицированного сертификата для физического лица при наличии зарегистрированной в налоговом органе доверенности с полными полномочиями. Количество таких пользователей не ограничено», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы предоставить доступ сотрудникам, руководитель организации в личном кабинете в разделе «Администрирование» должен определить список подключенных работников. В перечень нужно внести сведения о пользователе и полномочия для сотрудника.