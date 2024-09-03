ФНС усилила контроль за селлерами на маркетплейсах: что проверяют и как правильно вести бухгалтерию

В июле 2024 года множество продавцов на маркетплейсах столкнулись с запросами от ФНС на предоставление пояснений по вопросам учета доходов. Особенно остро эта ситуация затронула предпринимателей на УСН, перед которыми встала необходимость разобраться, как изменится их работа в 2025 году с введением обязательного НДС.

Какие именно аспекты деятельности привлекают внимание инспекторов и какие действия необходимо предпринять селлерам, чтобы подготовиться к изменениям, узнаете на вебинаре «Новые правила игры: как вести бухгалтерию на маркетплейсе в 2025 году». Он состоится уже завтра в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Топ-5 самых дорогих ошибок на маркетплейсах.

Налоговая реформа-2025 для плательщиков УСН.

Проверки ФНС селлеров: предоставление пояснений, камеральные проверки деклараций.

Как будет работать селлер на УСН в 2025 году.

Что перестроить в работе уже сейчас.

Все участники вебинара получат в подарок чек-лист «Порядок заполнения формы в ФТС».

Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!