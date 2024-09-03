Какие документы нужны при торговле на маркетплейсах

Продажа товаров на маркетплейсах проходит через посредника — электронную площадку. Селлерам нужно оформить акт о передаче товаров посреднику, получить отчет о работе агента, а также закрывающие документы, если продавец пользовался дополнительными услугами.

Селлерам на маркетплейсах для грамотного ведения бухгалтерского и налогового учета понадобится комплект документов. Прежде всего это акты о передаче товаров. Право собственности на продукцию остается у продавца до момента продажи покупателю. Когда селлер передает товар на склад — это передвижение товара со склада изготовителя на склад поставщика.

Этот факт нужно задокументировать, оформить накладную ТОРГ-12 или акт приема-передачи товара по форме ТОРГ-1. В документе важно отметить, что товары передаются по агентскому договору и указать его реквизиты.

Селлеру также понадобится отчет о работе агента, который подтвердит реализацию товара. Маркетплейсы формируют этот документ самостоятельно. В нем указывают сумму, на которую были проданы товары, а также размер комиссии за услуги посредника.

Помимо продажи маркетплейс может оказывать дополнительные услуги, например, по продвижению товаров на своих ресурсах. На такие действия нужно получить закрывающие документы, где будут перечислены виды дополнительных услуг. Если агент работает с НДС, то предоставит счет-фактуру с суммой налога, которую компания на ОСНО может принять к вычету.

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