В 2025 году появится налоговый вычет за сдачу ГТО: какие документы нужно получить от сотрудника

Работодатель должен получить от сотрудника справку о прохождении диспансеризации и удостоверение о сдаче норм ГТО. Налоговый вычет по НДФЛ в размере 18 тысяч рублей предоставляется единовременно.

С 2025 года жители страны, которые выполнили нормативы испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), могут получить стандартный налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей. Условие получения вычета – пройти диспансеризацию в этом же году.

Налоговый вычет может предоставить налоговый агент, если налогоплательщик обратился к нему. Причем вычет может быть предоставлен агентом единовременно в любой месяц налогового периода. Но при условии, что прохождение ГТО и диспансеризация подтверждены документально.

Работнику нужно принести в организацию справку о прохождении диспансеризации и копию удостоверения лица, выполнившего ГТО.

Если в феврале 2025 года сотрудник прошел диспансеризацию, получил допуск к сдаче нормативов ГТО и выполнил их, а в апреле был награжден знаком отличия, то работодатель должен предоставить налоговый вычет за 2025 год единовременно.

Допустим, ближайшая выплата зарплаты работнику в апреле после получения документов составляет 50 000 рублей. При ее выплате НДФЛ к уплате рассчитывается следующим образом: (50 000 руб. - 18 000 руб.) x 13% = 4 160 рублей.

Поскольку вычет предоставлен в апреле в полном объеме, в следующих месяцах 2025 года он предоставляться не будет.

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