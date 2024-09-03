С 3 сентября льготный лизинг распространен на новые виды техники и оборудования

Сегодня вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства от 02.07.2024 № 368 с изменениями в перечень (наименования) 2023 года сельскохозяйственной техники, машин, оборудования, используемых в агропромышленном комплексе автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, крытых грузовых вагонов, вагонов-цистерн, вагонов-хопперов, вагонов-рефрижераторов и контейнеров-рефрижераторов. Их приобретает АО «Росагролизинг» для передачи по договорам финансовой аренды (лизинга) на льготных или специальных условиях.

В обновленный перечень добавили 18 позиций. Среди них осветительное электрооборудование, термоизолированные резервуары (емкости) для хранения сжиженного природного газа, оборудование для хранения овощей и плодов (хранилища), полимерные контейнеры (боксы) кассетного типа, прессы для гранулирования комбикормов.