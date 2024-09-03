При гособоронзаказе в затратах не будут учитывать амортизацию от стоимости основных средств

Если компания получала бюджетные субсидии на покупку основных средств, то она не сможет в цену товара включить затраты на амортизацию.

Минпромторг опубликовал проект приказа с изменениями в составе затрат, которые можно включать в цену продукции, поставляемой в рамках гособоронзаказа. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

В составе затрат не будут учитывать начисление амортизации от стоимости основных средств, приобретенных компанией за любых счет средств господдержки. Например, если организация получила бюджетные субсидии на покупку ОС.

Суммы амортизационных отчислений, которые не учитывают в цене на продукцию, будут рассчитывать пропорционально доле средств государственной поддержки.