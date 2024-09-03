Как ИП бесплатно сдать электронную декларацию по УСН

Не обязательно отправлять декларацию по УСН по ТКС через оператора ЭДО. Сдать отчет электронно предприниматели могут через свои личные кабинеты.

Заполнить декларацию можно в бесплатной программе «Налогоплательщик ЮЛ». С её помощью можно сформировать как бумажные, так и электронные документы для представления в налоговый орган.

Программа «Tester» проверяет файлы деклараций на соответствие электронным форматам.

Сдать заполненную декларацию в электронном виде возможно такими способами:

по ТКС;

через «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»;

через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронной форме».