Как ИП бесплатно сдать электронную декларацию по УСН

Заполнить декларацию можно в бесплатной программе «Налогоплательщик ЮЛ». С её помощью можно сформировать как бумажные, так и электронные документы для представления в налоговый орган.
Программа «Tester» проверяет файлы деклараций на соответствие электронным форматам.
Сдать заполненную декларацию в электронном виде возможно такими способами:
по ТКС;
через «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»;
через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронной форме».
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