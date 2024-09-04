ФНС прекратит автоматический обмен отчетами с 27 странами

В перечень государств для автоматического обмена страновыми отчетами добавят 7 новых территорий и исключат 27 стран Евросоюза.

ФНС подготовила проект приказа, по которому из списка государств с автоматическим обменом страновыми отчетами исключат 27 европейских стран.

«Из действующего перечня будут исключены 27 государств – членов Европейского союза, которые в одностороннем порядке заявили и прекратили автоматический обмен страновыми отчетами с Российской Федерацией», — сказано в пояснительной записке.

В одностороннем порядке обмен информацией решили прекратить Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Кроме того, в перечень государств, с которыми РФ будет вести автоматический обмен страновыми отчетами, добавят Албанию, Камерун, Доминиканскую Республику, Мавританию и Папуа Новую Гвинею, территории Монтсеррат и Фарерские острова.

Обмен такими отчетами нужен для того, чтобы материнская компания международной группы направляла информацию о своих показателях в налоговую своей страны. Полученные отчеты Налоговая служба передаст государствам, в которых зарегистрированы остальные участники группы компаний.