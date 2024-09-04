Научитесь вести учет денежных средств и расчетных операций без ошибок на новом онлайн-курсе «Клерка»

Вы узнаете, как отражать кассовые операции в бухгалтерском учете, устанавливать онлайн-кассы и вести учет расчетов с поставщиками и покупателями. На практике отработаете заполнение платежек на ЕНП, оформление чеков и работу с ОФД.

Денежные средства и расчеты — одни из самых важных участков работы бухгалтерии, к которым надо подходить с максимальной ответственностью и внимательностью. Поэтому мы записали специальный онлайн-курс «Учет денежных средств и расчетных операций», где разобрали все тонкости учета кассовых операций и расчетов.

В новом курсе 34 урока, удобные конспекты, дополнительные материалы, пошаговые инструкции и тесты, которые помогут вам закрепить полученные знания.

Вы расширите ваши знания, будете в курсе изменений в учете денежных средств и расчетов в 2024 году и отработаете практические навыки в 1С, чтобы претендовать на более высокую зарплату.

Вы узнаете

как вести учет кассовых операций;

какие нормативные акты регламентируют порядок ведения кассовых операций;

как зарегистрировать и снять с учета ККТ;

как вести учет средств на расчетном счете;

кто должен применять онлайн-кассу и как ее подключить;

какие ошибки допускают бухгалтеры при работе с ОФД;

как избежать блокировки счетов по 115-ФЗ;

как вести учет расчетов с разными лицами;

как работать по новой системе уплаты налогов: ЕНП и ЕНС.

На практике отработаете заполнение отчетности и платежек, научитесь правильно оформлять первичные документы и отражать операции в бухгалтерском учете.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Изучение дополнительного материала

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

3. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста. Проходить его можно неограниченное количество раз.

4. Получение сертификата

Вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

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