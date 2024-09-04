Для малого бизнеса создадут новую программу льготного лизингового кредитования

Президент «Опоры России» Александр Калинин предложил создать новый механизм для поддержки малого и среднего бизнеса — программу государственного льготного фондирования лизинговых программ.

Такая мера станет ответом на резкое повышение ключевой ставки и сворачивание программы льготного кредитования компаний. Об этом пишут «Ведомости».

«ЦБ фондирует банки и госкорпорации под лизинг на льготных условиях – под 3%. Они, в свою очередь, предоставляют своим дочерним лизинговым компаниям фондирование под 4%, а уже эти компании дают бизнесу финансирование под 5%», — объяснил принцип программы Калинин.