С начала года в «русских офшорах» зарегистрировались 120 компаний

Общий размер инвестиций участников САР превысил 85 млрд рублей. Компании в 2023 году заплатили налоги на сумму свыше 24 млрд.

С начала 2024 года в специальных административных районах (САР) зарегистрировалось больше 120 новых участников. Сейчас в САР уже 434 резидента.

На острове Русский зарегистрировались 102 компании, из них в 2024 году сюда переехали 38 организаций. Об этом сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов в ходе Восточного экономического форума.

В 2019-2023 годах общий размер инвестиций превысил 85 млрд рублей. В основном участники САР вкладывают средства в уставный капитал российских компаний. В 2023 году налоговый платежи на островах Русский и Октябрьский достигли 24 млрд 851 млн рублей.

С августа 2023 года в САР можно с нуля создать международную компанию.

До 31 декабря 2025 года продлили упрощенный порядок переезда в «русские офшоры». Организациям нужно предоставлять меньше документов.

Также появилась возможность двойного листинга акций международных ПАО. Иностранным корпоративным правом участники САР могут пользоваться до 2039 года.

«На следующем этапе развития САР мы продолжим совершенствовать институт личных фондов, создаваемых для передачи бизнеса другим поколениям. С марта 2022 года зарегистрировано уже 56 личных фондов, из них шесть международных и один наследственный. Для повышения доступности использования международных личных фондов уже снижен минимальный объем вносимого имущества в фонд до 500 млн рублей с 5 млрд рублей. Изменения повысят привлекательность создания такого фонда в САР», — сказал Торосов.

Специальные административные районы или «русские офшоры» создали в 2018 году, чтобы российские компании, зарегистрированные в другой стране, могли переехать в РФ и пользоваться иностранным корпоративным правом.

В САР действует пониженный налог для физлиц и организаций — он рассчитывается по ставке 5%. Кроме того, они не платят налоги на дивиденды, имущество, а также не проходят валютный контроль.