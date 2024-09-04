🙌 ФНС: реформа законодательства об электронной подписи завершена

С 01.09.2024 прекращено действие квалифицированных сертификатов сотрудников компаний и ИП, полученных в коммерческих удостоверяющих центрах (УЦ). Таким образом, реформа законодательства об электронной подписи завершена — дотытожила Налоговая служба.
Теперь при электронном взаимодействии с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) представитель бизнеса должен:
Применять квалифицированный сертификат для физлица.
Одновременно представлять машиночитаемую доверенность (МЧД), выданную в электронной форме от юрлица или ИП.
Создать МЧД в сервисе ФНС можно бесплатно.
УКЭП представителя-физлица выдает любой аккредитованный УЦ, перечень которых есть на сайте Минцифры.
Доверенность должна быть направлена в ИФНС и принята там до начала сдачи налоговой отчетности, предупредила ФНС.
Также с 1 сентября 2024 вход в «Личный кабинет юридического лица» для его представителя происходит с помощью квалифицированного сертификата физлица при наличии зарегистрированной в налоговом органе доверенности с полными полномочиями. Отмечено, что количество таких пользователей не ограничено.
Доступ сотрудников в ЛК настраивает руководитель организации. Для этого необходимо в разделе «Администрирование»/«Перечень подключенных пользователей личного кабинета» добавить сведения о пользователе и полномочия для сотрудника.
Комментарии1
Здравствуйте. А не подскажете, насколько корректна ситуация: у нас сотрудник имеет МЧД с полномочиями на подпись первичных документов. В списке пользователей ЛК-юрлица его нет. При этом вход в ЛК по сертификату этого сотрудника спокойно открывается. Это нормально?