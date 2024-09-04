🙌 ФНС: реформа законодательства об электронной подписи завершена

К 1 сентября 2024 года закончился срок использования квалифицированных сертификатов электронной подписи представителей юридических лиц и ИП.

С 01.09.2024 прекращено действие квалифицированных сертификатов сотрудников компаний и ИП, полученных в коммерческих удостоверяющих центрах (УЦ). Таким образом, реформа законодательства об электронной подписи завершена — дотытожила Налоговая служба.

Теперь при электронном взаимодействии с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) представитель бизнеса должен:

Применять квалифицированный сертификат для физлица. Одновременно представлять машиночитаемую доверенность (МЧД), выданную в электронной форме от юрлица или ИП.

Создать МЧД в сервисе ФНС можно бесплатно.

УКЭП представителя-физлица выдает любой аккредитованный УЦ, перечень которых есть на сайте Минцифры.

Доверенность должна быть направлена в ИФНС и принята там до начала сдачи налоговой отчетности, предупредила ФНС.

Также с 1 сентября 2024 вход в «Личный кабинет юридического лица» для его представителя происходит с помощью квалифицированного сертификата физлица при наличии зарегистрированной в налоговом органе доверенности с полными полномочиями. Отмечено, что количество таких пользователей не ограничено.

Доступ сотрудников в ЛК настраивает руководитель организации. Для этого необходимо в разделе «Администрирование»/«Перечень подключенных пользователей личного кабинета» добавить сведения о пользователе и полномочия для сотрудника.