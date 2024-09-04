Стало больше стран, которые не обмениваются налоговой информацией с РФ

Проект опубликован на федеральном портале.
В перечень включили страны: Австралия, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Япония и 25 стран Европейского Союза.
При этом из перечня исключили Ямайку, с которой осенью 2024 года запланирован взаимный автоматический обмен финансовой информацией за 2022 и 2023 годы.
Всего в новый перечень входят 117 государств и 14 территорий.
Также ФНС составила новый перечень государств, с которыми организован обмен страновыми отчетами. Про этот перечень мы рассказывали тут.
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